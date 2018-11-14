Ataşehir'de dersler müzede

Ataşehir Belediyesi, öğrencilerin derslerini daha keyifli ve istekli öğrenmeleri için, Düştepe Oyun Müzesi'ni okulların kullanımına açtı. İsteyen okullar derslerini Düştepe Oyun Müzesi'nde işleyebilecek. Böylelikle çocuklar oyunlar ve oyuncaklarla bir arada ders yapmanın keyfini yaşayacak.

Pek çok ülke eğitim kalitesini geliştirmek için farklı programlar uygularken, her geçen gün bu yöntemler de çoğalıyor. Gelişmiş ülkelerde dersler, sınıfların dışında daha çok gezerek ve deneyimleyerek işlenmeye başlandı.

Ataşehir Belediyesinin ilçedeki okullara yönelik hazırladığı uygulamayla, talep eden okullar derslerini Düştepe Oyun Müzesi'nde işleyebilecek. Ataşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin ilk oyun müzesi olarak 2015 yılında açılan Düştepe Oyun Müzesi, dünyada bu konseptte çocuklar için ayrılan ilk müze olma özelliğine sahip.

Çocuklar derslerini, 21 ülkeden ve yaklaşık 150 koleksiyonerden toplanan 2000'den fazla çocuk oyun ve oyuncağının yer aldığı Düştepe Oyun Müzesi'nde daha keyifle ve ilgiyle takip edebilecek.

Barbaros Mahallesi'ndeki 60 bin metrekarelik Mimar Sinan Parkı'nda yer alan müzede, oyun kültürünü geliştiren çizgi roman, edebiyat, sinema ve televizyon dünyasının sayısız kahramanı bulunuyor.

Günlük derslerini Düştepe Oyun Müzesi'nde işlemek isteyen okullar, müzenin 0216 688 13 23 numarasından randevu alabilecek.