Ataşehir’de doğaya destek olurken kazandıran proje

“Dönüştür Doğa kazansın Moneyler katlansın” projesi kapsamında Ataşehir’de bulunan Migros mağazalarına, atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanabilmesi için konteynırlar konuldu. Küçük ev aletleri ve bilişim atıklarını Migros mağazalarındaki yetkili kişiye teslim eden vatandaşların Money’lerine puan yüklenecek. Vatandaşlar yüklenen bu puanlarla alışveriş yapma imkanı bulacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal;“Ataşehir Belediyesi olarak bir ilki gerçekleştirdik. Evlerde bulunan elektronik atıklarımızı geri dönüşüme kazandırmak istiyoruz. Bizim de amacımız en azından Ataşehir’de yaşayan halkın elektronik atıklarını toplayarak bir kampanya yaparak geri dönüşüme kazandırmak istedik. Bunun için vatandaşlar elektronik atıklarını getirsinler Migros’ta Money’lerine puan yüklenecek. Daha sonra bedava kazandıkları bu puanlarla alışveriş yapacaklar” dedi.