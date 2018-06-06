Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 09:59

Ataşehir’de doğaya destek olurken kazandıran proje

Ataşehir Belediyesi ,sürdürülebilir bir yaşam için, Migros, Exitcom ve Elday firmalarının işbirliğiyle “Dönüştür Doğa Kazansın Money’ler Katlansın!” sloganıyla hazırlanan e-atık toplama projesinde ilk tanıtım ve bilgilendirme etkinliği gerçekleşti.

Ataşehir’de doğaya destek olurken kazandıran proje

06 Haziran 2018 09:59


“Dönüştür Doğa kazansın Moneyler katlansın” projesi kapsamında Ataşehir’de bulunan Migros mağazalarına, atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanabilmesi için konteynırlar konuldu. Küçük ev aletleri ve bilişim atıklarını Migros mağazalarındaki yetkili kişiye teslim eden vatandaşların Money’lerine puan yüklenecek. Vatandaşlar yüklenen bu puanlarla alışveriş yapma imkanı bulacak.


Konuyla ilgili bilgi veren Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal;“Ataşehir Belediyesi olarak bir ilki gerçekleştirdik. Evlerde bulunan elektronik atıklarımızı geri dönüşüme kazandırmak istiyoruz. Bizim de amacımız en azından Ataşehir’de yaşayan halkın elektronik atıklarını toplayarak bir kampanya yaparak geri dönüşüme kazandırmak istedik. Bunun için vatandaşlar elektronik atıklarını getirsinler Migros’ta Money’lerine puan yüklenecek. Daha sonra bedava kazandıkları bu puanlarla alışveriş yapacaklar” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Açık
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç