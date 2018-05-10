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10 Mayıs 2018 12:42

Ataşehir’de dondurma festivali

Ataşehir’de gerçekleştirilecek dondurma festivaliyle minikler keyifli bir hafta sonu geçirecek.

Ataşehir’de dondurma festivali

10 Mayıs 2018 12:42


Ataşehir’in yeme içme ve eğlence merkezi Watergarden İstanbul, 11-13 Mayıs tarihleri arasında yılın en tatlı festivali olacak Dondurma Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Yediden yetmişe dondurma seven herkese hitap edecek Dondurma Festivali’nde çocuklar için birbirinden eğlenceli atölye çalışmaları, tiyatro gösterileri, mini konser, söyleşiler, yarışmalar ve daha birçok etkinlik ziyaretçiler ile buluşacak. Cuma günü saat 12.00’de eğlenceli aktiviteler ile başlayacak olan festival kapsamında Cumartesi günü 16.00’da Sihirli Külah Çocuk Müzikali, 18.00’da Ahmet Bey’ler konseri ve saat 21.00’da da Türk Telekom Prime ile Açık Hava Sineması Wonder Filmi Gösterimi ziyaretçilere keyifli bir akşam yaşatacak. Festivalin son günü olan 13 Mayıs Pazar günü saatler 17.00’yi gösterdiğinde sahnede Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars performansları ile hafta sonu tam bir şenlik havasında geçecek.




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