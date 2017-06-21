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21 Haziran 2017 16:57

Ataşehir’de freni boşalan beton mikseri dereye uçtu

Ataşehir’de freni boşalan bir beton mikseri dereye uçtu.

Ataşehir’de freni boşalan beton mikseri dereye uçtu

21 Haziran 2017 16:57

Kamyon şoförü metrelerce geride atlarken, yokuş aşağı giden beton mikserinin görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın görüntüsü, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü ortaya koydu.


Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında inanılmaz bir kaza yaşandı. İsmet Çekildaş’ın kullandığı 34 YC 5201 plakalı beton mikseri yokuş aşağı seyir halindeyken iddiaya göre freni patladı. Kamyonun sürücüsü İsmet Çekildaş, metrelerce geride kamyonu terk ederken, kamyon yolda seyir halinde bulunan araçlara çarpmadan bir süre ilerledi. Önüne gelen trafik ışığının direğine çarpan kamyon daha sonra yolda yeşil ışıkta geçen Özcan Çimen’in kullandığı 34 ZU 5317 plakalı otomobilin arka kısmına çarptı. Bu sırada Özcan Çimen’in kullandığı otomobil etrafında dönerken sürücü, şans eseri yara almadan kurtuldu. Beton mikseri daha sonra dereye uçtu.


Kamyonun yokuş aşağı ilerlemesi ve daha sonra ışıkta bir otomobile çarpması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamyonun bu gidişini gören vatandaşların koşuşturması ise dikkat çekti.


Beton mikserinin sürücüsü İsmet Çekildaş, “Fren boşaldı. Araçta sadece ben vardım. Işıklarda duran yoktu neyse” dedi.


Beton mikserinin çarptığı otomobilin sürücüsü Özcan Çimen, “Yukarıda arabadan atlamış. Aracın arkasından vurdu, 3 defa etrefımızda döndük” şeklinde konuştu.


Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik oluşurken, dereye uçan kamyon ilerleyen saatlerde dereden çıkarıldı.




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