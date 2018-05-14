Ramazan boyunca farklı sokaklarda iftar sofraları kurulurken Hızır iftar servisi ile iftara yetişemeyenlere ikramlar yapılacak.

Ramazan ayı boyunca 18 noktada kumanya dağıtılırken, 6 mahallede iftar sofraları kurulacak ve iftara yetişemeyenler için de her gün 2 noktada Hızır iftar servisi yapılacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan ve Ramazan ayı boyunca sürecek kumanya dağıtım programının ilki, Ramazan ayının ilk orucuyla 16 Mayıs Çarşamba günü Fetih Mahallesi’nde başlayacak. İftar tırının ilk durağı, Kafkas Sokak’ta İ.M.K.B. İlköğretim Okulu’nun yanı olacak.

Ramazan ayında 18 noktada düzenlenecek kumanya dağıtımının yanında, İçerenköy, Küçükbakkalköy, Örnek, Ferhatpaşa mahallelerinde geniş iftar sofraları hazırlanacak.Ayrıca iftarını çalışırken açmak zorunda kalanlara yönelik de Hızır iftar sofraları kurulacak. İftar saatinde sıcak bir sofraya oturamamış oruçlu vatandaşlar oruçlarını, taksi duraklarına ve kalabalık noktalara kurulacak Hızır sofrasında açabilecekler.