Ataşehir’de işçi servisi yayalara çarptı: 2 ölü

Kazada hastaneye gittikleri öğrenilen 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sabah saat 07.00 sıralarında Yeni Çamlıca Mahallesi Aykut Sokak içerisinde yaşandı. Sokakta seyir halinde bulunan 34 NJ 994 plakalı işçi servisi, başka bir sokaktan çıkan otomobile çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada hastaneye gittikleri öğrenilen Saffet Ünal ve Gülseren Ünal çifti olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşlar kazaya karışan işçi servisinin süratli olduğunu belirtirken, bu tür kazaların sık sık yaşandığını ifade etti. Kazanın ardından olay yerinde hayatını kaybeden Saffet Ünal ve Gülseren Ünal çifti ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde çalışma yapan polis ise kazaya karışan işçi servisi ve otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.