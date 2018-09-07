Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 18:04

Ataşehir’de metruk binada yangın

Ataşehir’de metruk bir binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Ataşehir’de metruk binada yangın

07 Eylül 2018 18:04

2 katlı metruk binada yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.


Yangın, saat 17.30’da Ataşehir Küçükbakkalköy, Önder Sokak’ta bulunan metruk bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan metruk bir bina henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yapılan çalışmaların ardından yangın söndürülürken, bina kullanılmaz hale geldi.


Mahalle sakinlerinden Mustafa Direk, “Yangının nasıl çıktığı hakkında bir bilgi yok ama içeride tinerci varmış herhalde. İtfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç