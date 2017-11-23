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23 Kasım 2017 21:44

Ataşehir’de park halindeki araç yandı

Ataşehir’de park halindeki hafif ticari araç yandı.

Ataşehir’de park halindeki araç yandı

23 Kasım 2017 21:44

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.


Olay, 20.00 sıralarında Ataşehir Esatpaşa Mahallesi İlkbahar Çiçeği Sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı park halindeki 34 EY 9143 plakalı hafif ticari araç yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri de çevrede zırhlı araçla güvenlik önlemi aldı. Söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.




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