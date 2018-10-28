Ataşehir'de pedallar Cumhuriyet için çevrildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Ataşehir'de yüzlerce bisikletlinin oluşturduğu kortej turuyla başladı.

Ataşehir Belediyesi ile Bisikletliler Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri bisiklet korteji için Ataşehir ve yakın ilçelerden gelen 7'den 70'e yüzlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Birlikte kahvaltı yapıldıktan sonra kortej için son hazırlıklara geçildi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan kortej, Batı Ataşehir ve Doğu Ataşehir arasında 6 kilometrelik parkurun ardından aynı alanda son buldu.

Profesyonel bisikletçilerden minik yaştaki çocuklara kadar herkes cumhuriyet coşkusunu Ataşehir'de bisikletleriyle yaşadı. Korteje katılan herkese teşekkür amaçlı madalya verildi. Madalya töreninin ardından da çekilişle 5 kişiye bisiklet hediye edildi. Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Sadık Kayhan, Abdullah Der ve Hüseyin Hışman ödül kazananlara hediye bisikletlerini verdi. Hediye bisiklet kazanan çekiliş sahipleri ise bisikletlerini Anadolu'da bisikleti olmayan çocuklara hediye etti.