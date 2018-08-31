Ataşehir’de satranç ustaları Zafer Kupası için yarışacak

Ayrıca ziyaretçiler Serra Arıtürk’ün canlı performansını izleme şansı bulacak.

Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’un eşsiz havuz şovları eşliğinde her Cumartesi gerçekleşen konser programının bu haftaki konuğu Serra Arıtürk olacak. Duru sesi ve güçlü vokaliyle hızlı bir çıkış yakalayan Serra Arıtürk; sevilen eski şarkıları kendi yorumu ve canlı performansı ile cumartesi günü 20.30’da müzikseverler ile buluşturacak.

Yeme, içme ve eğlence merkezinde bir diğer etkinlik ise Satranç Turnuvası olacak. Ağustos ayında başlayan ve ilk haftası geride kalan turnuvada her hafta yaklaşık 200 sporcu 2 kategoride yarışıyor. Türkiye Satranç Federasyonu ve Prima Satranç Akademisi işbirliği ile 7 hafta sürecek Watergarden Satranç Turnuvası’nda bu hafta ise satranç ustaları Zafer Kupası için yarışacak.

Turnuva Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Kazananların birçok sürpriz ödüle sahip olacağı ve 11 Kasım’a kadar devam edecek turnuvaya kayıt olmak için Türkiye Satranç Federasyonu’na başvurulması gerekiyor.