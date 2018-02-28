Ataşehir’de sıfır atık günleri başladı

Ataşehir’de “Gelecek İçin Geri Dönüşüm” konulu eğitim semineri gerçekleştirildi. Eğitim seminerinde Ataşehir’deki ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine, Ataşehir mahalle muhtarlarına ve Ataşehir Belediyesi Zabıta komiserlerine “Atık Yönetimi ve Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü” hakkında eğitim ve bilgiler verildi.

Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Salonu’nda düzenlenen seminer, Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Büro sorumlusu Kimyager Betül Gür tarafından belediyenin çalışmaları hakkında verdiği bilgilerle başladı.

Seminerin konuşmacısı ÇEVKO Vakfı Eğitim Şefi Murat Anaç; çevre kirliliği ve boyutları, geri dönüşüm yöntemleri ve kullanım alanları, Türkiye’deki atık kaynaklı sorunlar, geri kazanımın yerküre için önemi ve Türkiye’de uygulanan geri dönüşüm sistemleri ile geri dönüşümün faydaları konularında sunum yaptı.

Anaç, “1980’lerin sonunda oluşmaya başlayan geri dönüşüm düşüncesi sonrası, bugün ülkemizde 800 civarında geri dönüşüm tesisi bulunmakta. Ataşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ‘Eğiticilerin Eğitim’ semineriyle, çocuklarımızın eğitimlerini gerçekleştiren değerli öğretmenlerimizi bilgilendirerek geri dönüşüm uygulamaları ve yararları konusunda bilgi paylaşımında bulunmuş olacağız” dedi.

Seminere katılan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal ise; Belediyenin çevre koruma ve geri dönüşüm çalışmalarına verdiği önemi belirtirken, daha temiz bir gelecek için yeni projeler geliştireceklerini ve bunun için Ataşehir’de sıfır atık günleri başlattıklarını söyledi.

Seminer sonunda katılımcılara ÇEVKO Vakfı Eğitim Programı Katılım Sertifikası verildi.