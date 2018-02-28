Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 10:20

Ataşehir’de sıfır atık günleri başladı

Ataşehir Belediyesi ile ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) tarafından “Gelecek İçin Geri Dönüşüm” konulu eğitim semineri düzenlendi.

Ataşehir’de sıfır atık günleri başladı

28 Şubat 2018 10:20


Ataşehir’de “Gelecek İçin Geri Dönüşüm” konulu eğitim semineri gerçekleştirildi. Eğitim seminerinde Ataşehir’deki ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine, Ataşehir mahalle muhtarlarına ve Ataşehir Belediyesi Zabıta komiserlerine “Atık Yönetimi ve Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü” hakkında eğitim ve bilgiler verildi.


Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Salonu’nda düzenlenen seminer, Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Büro sorumlusu Kimyager Betül Gür tarafından belediyenin çalışmaları hakkında verdiği bilgilerle başladı.


Seminerin konuşmacısı ÇEVKO Vakfı Eğitim Şefi Murat Anaç; çevre kirliliği ve boyutları, geri dönüşüm yöntemleri ve kullanım alanları, Türkiye’deki atık kaynaklı sorunlar, geri kazanımın yerküre için önemi ve Türkiye’de uygulanan geri dönüşüm sistemleri ile geri dönüşümün faydaları konularında sunum yaptı.


Anaç, “1980’lerin sonunda oluşmaya başlayan geri dönüşüm düşüncesi sonrası, bugün ülkemizde 800 civarında geri dönüşüm tesisi bulunmakta. Ataşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ‘Eğiticilerin Eğitim’ semineriyle, çocuklarımızın eğitimlerini gerçekleştiren değerli öğretmenlerimizi bilgilendirerek geri dönüşüm uygulamaları ve yararları konusunda bilgi paylaşımında bulunmuş olacağız” dedi.


Seminere katılan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal ise; Belediyenin çevre koruma ve geri dönüşüm çalışmalarına verdiği önemi belirtirken, daha temiz bir gelecek için yeni projeler geliştireceklerini ve bunun için Ataşehir’de sıfır atık günleri başlattıklarını söyledi.


Seminer sonunda katılımcılara ÇEVKO Vakfı Eğitim Programı Katılım Sertifikası verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç