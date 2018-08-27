Ataşehir’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Silahlı saldırı sonucunda Gökhan Yağcı, isimli kişi ağır yaralandı.

Olay, 00.30 sıralarında Ataşehir Kağışdağı Mahallesi Şenol Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen araçla gelen kişi ya da kişiler evinin önünde bulunan Gökhan Yağcı isimli kişiye silahlı saldırı düzenledi. Silahlı saldırı sonucu Yağcı, ağır yaralandı. Olayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Gökhan Yağcı, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan silahlı saldırı sırasında isabet alan iki araçta maddi hasar meydana geldi.