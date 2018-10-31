Ataşehir'de tinercinin yaktığı iddia edilen bina itfaiyeyi alarma geçirdi

Ataşehir'de tinercinin yaktığı iddia edilen dört katlı binadaki yangın, itfaiyeyi alarma geçirdi. İttfaiye alevleri söndürmeye çalışırken, kaldırımda oturan zanlı ise bir süre sonra kayıplara karıştı.

Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak içerisinde bulunan dört katlı binada yangın çıktı. Yangının hemen ardından itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, vatandaşlar da polis imdat hattını arayarak yangına tinerci bir şahsın neden olduğunu bildirdi. Boş olduğu öğrenilen binayı mesken tutan tinerci şahıs kaldırımda bir süre otururken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise alevleri söndürmek için çalışma yaptı.

Zaman zaman tinercilerin mekanı oldukları için gündeme gelen boş binalardan biri olan dört katlı binadaki yangın vatandaşları tedirgin etti. Olayı gören vatandaşlar, yangına binada kalan tinerci bir şahsın neden olduğunu belirterek, şahsın yangın çıktıktan sonra sokakta bir süre alevleri izlediğini söyledi. Polise ihbar edilen şahıs ise bir süre kaldırımda oturduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın ise diğer binalara sıçramadan söndürüldü.