Ataşehir'de ünlü sanatçı Emre Altuğ sahne alacak

Ünlü sanatçı Emre Altuğ Ataşehir'de sahne alarak hayranlarıyla buluşacak.

Ataşehir'deki Watergarden İstanbul, bu hafta sonu da hem yetişkinler hem de çocuklar için dopdolu bir program hazırladı. Her Cumartesi Havuz Sahne'de ünlüler geçidi yaşatan Watergarden İstanbul'da Cumartesi saat 20.00'da Emre Altuğ sahne alıyor. Su Gibisin, Kırık Kalp, Kapış Kapış şarkılarıyla bilinen Emre Altuğ geçmişten günümüze en hit parçaları ile tam bir müzik ziyafeti yaşatacak.

Hafta sonu çocuklar için de yeme, içme ve eğlence merkezi çeşitli müzikallere ev sahipliği yapacak. Cumartesi günü saat 16.00'da Taze Pazar katında “Mutsuz Prenses” müzikali sergilenirken Pazar günü yine 16.00'da “1001 Gece Masalları” müzikali minik misafirler ile buluşacak. Ayrıca Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında bu hafta sonu Taze Pazar katında 12.00 - 19.00 saatleri arasında Sosyal Sorumluluk projesi olarak “Play-Doh ile Rengarenk Hayallere Şekil Ver” etkinliğini de minik ziyaretçiler ile buluşacak.