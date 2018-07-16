Ataşehir’de yazın keyfi bu okullarda çıkıyor

Sanat atölyelerinde eğitim gören çocuklar, hem keyifli zaman geçiriyor hem de sanatın farklı alanlarında öğrenmenin tadını çıkarıyor.

Ataşehir Belediyesi, açtığı ücretsiz yaz okullarıyla çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerini artırmak amacıyla çalışmalarını bu yılda sürdürüyor.

25 Haziran’da başlayan yaz sanat okulları ATAMEM, Ferhatpaşa Bilim Merkezi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi, Yenisahra ATAMEM ve Düştepe Oyun Müzesi’nde 20 Temmuz 2018 tarihine kadar devam edecek.

Yaz Sanat Okulu’nda uzman eğitmenler eşliğinde birbirinden eğlenceli aktivitelere ve atölyelere katılan 7-11 yaş arası çocuklar için; İngilizce’nin yanısıra dans, perküsyon, kara kalem, çizgi film karakter çizimi, 90’lara dönüş oyunları, drone, pandomim, cup song, koro, drama, pilates, zumba, halk oyunları, akıl zeka oyunları, el sanatları, pastacılık, kuaförlük ve enstrüman yapım atölyesi branşlarında eğitimler veriliyor.

Yaz okulunun karakalem eğitimlerinde öğrenciler görsel algılama yeteneklerini geliştiriyor. Çizgi film karakter çizimi eğitimlerinde ise; ilk aşama olarak çeşitli eskizler ile çizgi film karakterinin fiziksel yapısı belirleniyor. Çocuklar daha sonra senaryoya göre film, kısa film, animasyon, çizgi roman gibi karakter özellikleri ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Yaz okulunun en renkli bölümü olan dans atölyelerinde çocuklar temel dans adımları, duruş çalışmaları ve müziğe uygun hareket etme çalışmaları yaparken, cup song’da ise seçilen bir şarkıya belirlenen ritimlerle eşlik ediyor.

Resim ve enstrüman yapımı atölyesinde çocuklar el becerilerini geliştirirken, drama atölyesiyle özgüven, sevgi, saygı, empati yeteneği, motor gelişimi, el-göz koordinasyonu, grup bilinci ve yaratıcı düşünmeyi geliştiriyor.

Halk oyunları eğitimlerinde çocukların oyun ve etkinlik anlamında birikim kazanmaları, ritm kulağının gelişmesi, yörelerimizin kültürlerini ve halk oyunlarını geleneklerine uygun olarak öğrenmeleri amaçlanıyor.

Pandomim eğitimlerine katılan çocuklar; isteklerini, duygularını ve korkularını sözcüklerle ifade etmeyi öğrenmeden önce jestler ve hareketlerle kendilerini ifade etmeyi öğreniyor.

Pilates atölyelerine katılmayı tercih eden çocuklar, kendi bedenleri ve vücut işleyişleri konusunda farkındalıklarını artırırken, denge yeteneklerini de kullanmayı öğreniyor.

Çocuklar zumba atölyelerinde ise; eğlenceli ritimler ve figürler eşliğinde coşkuyla dans etme, özgüveni geliştirme, enerjiyi tam anlamıyla pozitif yaşayabilme ve keyifle sosyalleşme olanakları buluyor.

En keyifli atölyelerden bir olan pasta atölyesine katılan çocuklar, kendi el becerileriyle ürettikleri ürünün yapım ve pişirme süresi aralığındaki zamanda sabretmeyi, emek vermeyi öğrenirken aynı zamanda grup çalışmasıyla hep birlikte üretmenin önemini anlıyor.