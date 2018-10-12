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Ataşehir'de yol çöktü

Ataşehir Kayışdağı Caddesi’nde kaldırımın bir kısmı çöktü.

Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde kaldırımın bir kısmı çöktü. Polis ekipleri göçüğün çevresini güvenlik çemberine alırken caddede trafik yoğunluğu yaşandı.


Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde kaldırımın bir kısmı çöktü. Çöken alanda 6 metre derinliğinde boşluk meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve Ataşehir Belediyesine bağlı ekipler geldi. Polis ekipleri göçüğün etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Belediyeye bağlı ekipler ise olay yerinde çalışma başlattı. Caddede trafik yoğunluğu oluştu.

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