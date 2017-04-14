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14 Nisan 2017 14:36

Ataşehir’de yollar renklendi

Ataşehir’de sokaklar ve caddeler yenileniyor.

Ataşehir’de yollar renklendi

14 Nisan 2017 14:36

Çalışmalar kapsamında Meriç Caddesi’nde yaya yolu, bisiklet yolu, araç yolu ve aydınlatmaları yenilendi, otopark eklendi ve bitkisel peyzaj düzenlemesi yapıldı.


Ataşehir’in sokakları ve caddeleri yeni vizyona kavuşuyor. Atatürk Mahallesi Meriç Caddesi’nde başlatılan uygulama tüm Ataşehir’e yayılacak. İlk olarak Meriç Caddesi’nde uygulanan çalışmalarla; caddenin yaya yolu, bisiklet yolu, araç yolu ve aydınlatmaları yenilendi, otopark eklendi ve bitkisel peyzaj düzenlemesi yapıldı. Tüm Ataşehir’e yayılacak uygulama Meriç Caddesi’nden sonra altyapı çalışmaları tamamlanan Doğu Ataşehir’in tamamında ve İçerenköy Mahallesi Cami Sokak ile Örnek Mahallesi Ercüment Vataner Caddesi’nde devam edecek. Diğer mahallelerin de altyapı çalışmaları tamamlandığında bu örnek uygulanacak.


Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışması kapsamında yollara yapılan renkli ve desenli asfalt uygulaması hem dayanıklı olmasını hem de kent zemininin dekoratif görünmesini sağlıyor. Uygulama sayesinde cadde öylesine renklendi ki 8 Mart Kadın Eli Parkı’nın yürüyüş ve koşu alanlarında spor yapanlar, artık yanıbaşındaki Meriç Caddesi’nin yaya yolunu kullanmaya başladı.


İlçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir’in çağdaş, estetik ve yaşanabilir bir kent olması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Böylelikle Ataşehir sokaklarının ve caddelerinin renkli bir görünüme sahip olacağını belirten Başkan İlgezdi, diğer mahalle ve sokaklarda da asfalt ve kaldırım çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.




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