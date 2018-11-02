Ataşehir'den 2 bin öğrenci Anıtkabir'e gitmek için yola çıktı

Ataşehir Belediyesi'nin desteğiyle 2 bin öğrenci Anıtkabir'i ziyaret etmek için yola çıktı. 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında, Rotary 2420. Bölge İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü, İstanbul ve çevresindeki okullardan, daha önce Ankara'yı ve Anıtkabir'i görmemiş başarılı ortaokul öğrencileri için Ankara ve Anıtkabir gezisi düzenledi.

Küçükbakkalköy Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, Anıtkabir'e gidecek çocuklarla buluşarak kumanya ve bayrak hediye etti. Bir gün sürecek Anıtkabir ziyareti yanı sıra eski meclis, yeni meclis, TBMM, Kurtuluş ve Cumhuriyet Müzeleri'de ziyaret edilecek. 23.45'te 41 otobüsle yola çıkan öğrencilere 80 öğretmen eşlik etti.

Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili İlhami Yılmaz: “Çocuklarımızı Anıtkabir'e gönderiyoruz. Bunda 3 gün önce Cumhuriyetimizin 95'inci yılını kutladık. Hakikaten başımız dik, göğsümüz dışarıda yürüyebiliyorsak bugün Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşları sayesinde yürüyoruz. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini ve kurmuş olduğu sistemlerini ilelebet muhafaza etmek için elimizden gelen her türlü gayret ve çabayı sarf edeceğiz” dedi.

Anıtkabir'e giden öğreniciler Ataşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söylediler.