Ataşehir’in Taksileri Kütüphaneye Dönüştü

Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Bu Takside Kitap Var” kampanyası, hem okuma alışkanlığını yaygınlaştıracak hem de kitapların elden ele, nesilden nesile ulaşmasını sağlayacak.“Bu Takside Kitap Var!” kampanyasıyla Ataşehirliler seyahat ederken roman, şiir, kişisel gelişim kitaplarıyla keyifli vakit geçirerek, kitapların büyülü dünyasına dahil olacak.

7’den 70’e herkesi kitap okumaya teşvik eden kampanyayla yolcular seyahatleri süresince taksilerdeki kitapları okuyabilecek, beğenirlerse indiklerinde yanlarında götürebilecekler. Kitabı okuduktan sonra da isterlerse daha çok kişiye ulaşsın diye başka bir taksiye bırakabilecek. Bez çantaların içine konularak taksilerin ön koltuklarının arkasına yerleştirilen kitaplar okurlarına ulaştıkça, taksi kütüphanelere belediye tarafından yenileri eklenecek.

Trafik güvenliği konusunda da artık yolcular keyifle kitaplarını okurken, taksi şoförleri de pürdikkat yollarına bakabilecekler. Uluslararası Yayıncılar Birliği 2016 verilerine göre, Türkiye’de kişi başına 8.4 kitap düşerken, TÜİK verilerine göre de, kitap okumak Türk insanının ihtiyaç listesinde 235’inci sırada. 100 kişiden sadece 4 kişinin kitap okuduğu ülkemizde kitap okumaya ayırdığımız süre ise günde ortalama sadece 1 dakika. Dünyada kişi başına kitap harcaması 1.3 dolar iken Türkiye’de ise çeyrek dolar. Çocuklara kitap hediye edilmesi sıralamasında da Türkiye 180 ülke içerisinde 140’ıncı sırada bulunuyor.