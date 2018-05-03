Ataşehirli çocuklar bisikletlerine kavuştu

Ataşehir Belediyesinin 6 ay önce, çocukların bisiklet hayalini gerçekleştirmek için başlattığı “İlk Hayalim İlk Bisikletim“ kampanyasında toplanan bisikletler çocuklara dağıtılmaya başlandı. Ataşehir Belediyesi bir anlamda atıl durumda olan bisikletleri tekrar dolaşıma soktu. Kampanya bu sayede daha da güçlendi.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez ve Muhtarlık İşleri Müdürü Aysel Tekin’in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte yenilenen bisikletler belediye önünde ilk grup çocuğa hediye edildi.

İkinci grup çocuklara ise evlerine gidilerek yeni bisikletleri verildi. Bisikletlerine kavuşan çocukların ve ailelerinin mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu.

İlçedeki site yöneticileri ve gönüllü bağışçıların destekleriyle başlayan projede; kullanılmayan, bozuk halde olan veya depolarda bekletilen bisikletler toplandı, bakımları ve tamirleri yapıldı. Sonrasında ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak için hazır hale getirildi. Birçok vatandaş da yeni aldıkları bisikletlerle kampanyaya destek oldu.

Kampanya hakkında açıklama yapan Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, “Benim de çocukluğumda bisikletim hiç olmamıştı. İnanıyorum ki, bu proje sayesinde çocuklarımız, hayallerini kurdukları bisikletlere sahip olacaklar. Çocuklarımızın bisiklet hayallerini gerçekleştirdiğimiz için onların mutluluklarını ben de hissediyorum. Doya doya bisiklete binsinler, çocukluklarını yaşasınlar. Bu kampanyamıza ve projemize destek veren bütün gönüllü dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bir çocuğun yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye değer” dedi.