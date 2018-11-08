Ataşehirli kadınlar meslek sahibi oluyor

Ataşehir Belediyesi, kuaförlükten pastacılığa, el sanatlarından cilt bakımına kadar, çeşitli alanlarda eğitim verdiği 157 kursiyere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı sertifikalarını vererek meslek sahibi olmalarına katkıda bulundu.

Ataşehir Belediyesi bünyesine bulunan ve hayatın her alanına dokunan Ataşehir Meslek Edindirme Merkezi (Yenisahra ATAMEM), Ataşehirli kadınlara çeşitli alanlarda hizmetler vermeye devam ediyor. Mesleki becerinin, sosyal dayanışmanın, eğitimin, bilgi ve beceriyle harmanlandığı bu merkezde her yıl; pastacılıktan kuaförlüğe, iğne oyasından tel kırmaya, kurdele nakışından cilt bakımına kadar çeşitli alanlarda eğitim programları aralıksız olarak düzenleniyor.

Bu kapsamda 2017-2018 Yenisahra ATAMEM kursiyerleri düzenlenen törenle Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını almaya hak kazandı.Sertifika törenine Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan, Yenisahra ATAMEM Birim Sorumlusu Elif Sarıkaya Kıyıcı, Yenisahra Muhtarı Saadettin Kahraman ile ATAMEM kursiyerleri ve öğretmenleri katıldı.

Eğitimlerde başarılı olan kadınlardan 37 yaşındaki ev hanımı ve 4 çocuk annesi Feride Öztürk, “Bu eğitimler bana cesaret verdi. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine 2 yıldır bu kurslara katılıyorum. Burası adeta bende alışkanlık yaptı. Gelmediğim zamanlarda kendimi mutsuz hissediyorum. Burası benim ikinci evim oldu. Ruhsal anlamda kendimi çok iyi hissediyorum. Ataşehir Belediyesi'ne böyle yararlı bir hizmet sundukları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

37 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Nargıza Abdullaeva ise kendi ülkesinde bu eğitimler için para verdiğini ama burada ATAMEM'de katıldığı kuaförlük kursu için hiçbir ücret ödemediğini belirterek çok mutlu olduğunu ifade etti. Abdullaeva, “Özbekistan'da da bu iş için eğitimler aldım. Meslek olarak devam etmek istediğimden dolayı bu kurs benim için inanılmaz bir imkân sağladı. Bebeğimin doğumundan sonra da eğitimime ara vermeden devam ettim. Her sabah bebeğimle birlikte geliyoruz. Burası benim ailem. Sıcak bir yuvadan farkı yok. Güvenle arkadaşlarımla eğitim alarak hem sosyalleşiyoruz hem de meslek sahibi olmak için çalışıyoruz. Her şey hayal ettiğimden daha hızlı gelişti. İnşallah bu sertifika sayesinde bir işim olacak” dedi.

Yenisahra Mahallesinde yaşayan Döndü Çetintaş ise 3 yıldır Ataşehir Belediyesi'nin farklı alanlarda açtığı kurslardan yararlandığını ifade ederken şunları söyledi.

“Tam 9 sertifikam oldu. Manikür, cilt bakımı, kuaförlük gibi alanlarda çalışmayı istediğim için bütün bu eğitimleri almak istedim. Benim çocukluk hayalimdi. Eşimin desteğiyle bu kurslara katıldığımda bendeki değişimi size nasıl anlatırım bilemiyorum ama tek bir cümle ile ifade edersem şu olurdu: Bitmek bilmeyen öğrenme heyecanım. Düşünün ki bu kursları dışarıdan almak istediğinizde ödeyeceğiniz paralar inanın bana çok yüksek. Burada her şey ama her şey ücretsiz olarak veriliyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği. Çocuğum aynı zamanda benim gibi buranın imkanlarından faydalanabiliyor. Hem ben eğitim alıyorum hem de çocuğum eğitmenler eşliğinde çeşitli faaliyetlere katılarak keyifli zaman geçiyor. ATAMEM'den aldığım eğitim ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bu sertifika ile bir iş yeri açmayı planlıyorum” dedi.