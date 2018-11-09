Ataşehirli öğrenciler "Sıfır atık "mücadelesi için eğitiliyor

“Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı”Ataşehir'deki okullar içerisinden Emlak Konut Ortaokulu, pilot okul olarak seçildi.Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerine destek olmak amacıyla, okulun Eko-Tim ekibini, ambalaj atıkları konusunda lisanslı firma olan Taşlar Kâğıt A.Ş.'nin atık toplama ve ayırma tesislerine götürdü.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı” hazırlandı.

Hazırlanan bu eylem planı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye'deki tüm kamu kuruluşlarında “Sıfır Atık Projesi”ni başlattı. Başlatılan “Sıfır Atık” çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Emlak Konut Ortaokulu, Ataşehir'deki okullar içerisinden pilot okul olarak seçildi.

Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerine destek olmak amacıyla, okulun Eko-Tim ekibini, ambalaj atıkları konusunda lisanslı firma olan Taşlar Kâğıt A.Ş.'nin atık toplama ve ayırma tesislerine götürdü.Emlak Konut Ortaokulu, başvurdukları “Eko Okullar” programı çerçevesinde de çalışmalarını sürdürüyor. Eko-Okullar Programı okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir program. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler, çevresel konularda bilgi edinerek ailelerini ve kamuoyunu bilinçlendirmede etkin rol alıyor.Bu teknik gezi sayesinde öğrenciler çevrelerindeki atıkların nasıl geri dönüştürüldüğünü uygulamalı olarak görme fırsatı buldu.

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Mühendisi Çiğdem Kara tarafından geziye katılan öğrencilere; atıkların toplanması ve geri dönüşümü ile Ataşehir Belediyesi'nin çevre korumaya yönelik çalışmaları hakkında sunum yapıldı. Sunum sonrası tesisin toplama, ayrıştırma ve geri dönüştürme bölümleri gezildi.Gezi sonrası öğrencilere çevre geri dönüşüm konulu broşürler hediye edildi.