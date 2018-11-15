Ataşehirli öğrencilerden otizmli çocuklara destek

Minikler, topladıkları atıkları dönüştürülmek üzere okullarına gelen geri dönüşüm aracına teslim etti.

Ataşehir Belediyesi, ilçede bulunan Celal Yardımcı Ortaokulu öğrencileriyle birlikte otizmli çocuklar için Elektronik Atık Toplama Projesi'ni hayata geçirdi. Otizm eğitimine destek olmak isteyen minik öğrenciler, yüzlerce çeşit atık elektronik eşya topladı. Okulda toplanılan atık eşyalar geri dönüşüme gönderildi. Hem çevreye hem de eğitime katkı sağlayan projeden elde edilen gelirler otizmli çocuklar için harcanacak.

Ataşehir Belediyesi Çevre Kalkınma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal, "Bu proje, otizmli çocuklara destek olmak amacıyla planlanmış bir projedir. Hedefimiz aynı zamanda elektronik atıkları toplayıp, doğaya kontrolsüz bir şekilde atılmasını önlemek. Elektronik atıkların biliyorsunuz içeriğinde değerli malzemeler var, hem tehlikeli atıklar bunlar. Biz, bunları kontrollü bir şekilde bir takım kampanyalarla, sosyal sorumluluk projeleriyle toplayarak farkındalık oluşturuyoruz. Hem çocuklarımızın davranış alışkanlıklarını hem de doğayı kirletmemeyi hedefliyoruz bu kampanyada. İlçemizde Celal Yardımcı Ortaokulu bu kampanyada bize destek oldular. Gördüğünüz gibi çocuklarımız harika çalışmışlar. Kısa bir sürede yaptılar bunu, okul müdürümüz Ebru Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bu projede proje ortaklarımız var. Ataşehir Belediyesinin yanında olan partnerlerimizle birlikte bu projeyi hayata geçirdik. İlk defa Ataşehir ilçesinde uygulanıyor bu proje. Ataşehir'deki Carrefourlara vatandaşlarımız elektronik atıklarını götürdüğünde bu projeyle otizmli çocuklarımızın eğitimine katkı sunmuş oluyorlar" dedi.

Ataşehir Belediyesi Çevre Kalkınma ve Kontrol Müdürü Kartal, projeye desteklerinden dolayı Okul Müdürü Ebru Tuna'ya plaket takdim etti. Ardından elektronik atıklar torbalara doldurarak dönüştürüleceği fabrikaya götürüldü.