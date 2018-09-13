Ataşehirli öğrencilerin YKS'de büyük başarısı

Ataşehir Belediyesine bağlı Neşet Ertaş Kültürevi ve Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'nde üniversiteye hazırlık eğitimi alan 210 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olarak çeşitli üniversitelere yerleşti.

Üniversite hayali olan öğrencilere her yıl destek sağlayan Ataşehir Belediyesi, ücretsiz olarak sunduğu eğitim programlarıyla öğrencilerin daima yanında olmaya devam ediyor. YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen Ataşehirli 106 öğrenci lisans programına, 104 öğrenci ise ön lisans programlarına kayıtlarını yaptırdı. Bir yıl boyunca harcadıkları emeklerinin karşılığını alan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Mimarlık, Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri, Çocuk Gelişimi ile İşletme gibi bölümleri kazandı. Öğrenciler, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 9 Eylül Üniversitesi'ne, Marmara Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne kadar çok çeşitli üniversitelerde programlara yerleşmeye hak kazandı.

Öğrencilere her kademede destek olan Ataşehir Belediyesi tecrübeli öğretmen kadrosu ile eğitimler verirken, öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için ücretsiz ders kitapları, soru bankaları ve yaprak testler dağıttı. Bilgi, beceri ve zaman kullanımının ölçülmesi amacıyla deneme sınavları ve motivasyon seminerleri düzenlendi. Aynı zamanda hem iki merkezdeki programlara katılan öğrencilere hem de dışarıdan gelen öğrencilere doğru tercih yapabilmeleri için tercih danışmanlığı hizmeti sunuldu. Öğrenci ve aileleri için meslek tanıtım seminerleri, sınav kaygısı seminerleri, aile içi iletişim seminerleri ve kişisel gelişim seminerleriyle ilgili çeşitli atölyeler düzenlendi. Ayrıca öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkı sağlamak adına her iki kurumda gençlik atölyeleri ve sanat eğitimleri düzenlendi.

YKS sonuçlarına göre büyük başarı elde eden Ataşehirli öğrencilerin sevincini paylaşan Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, öğrencileri tebrik ederek yeni eğitim-öğretim yılında da Ataşehirli öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin her zaman yanında olmalıyız" diyen Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, “Belediye olarak öğrencilerimizin, gençlerimizin hem kültürel hem de bilimsel alanlarda gelişimleri için hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 210 öğrencimizi gösterdikleri başarılarından dolayı tebrik ediyor, eğitim ve öğretim hayatlarında başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.