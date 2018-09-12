Ataşehirliler sanata koştu

Ataşehir Belediyesi tarafından bağlamadan piyanoya, baleden pilatese 16 farklı dalda eğitim verecek olan Kış Sanat Eğitimleri'ne kayıt yaptırmak isteyen çok sayıda vatandaş, kültür merkezlerini doldurdu.

7'den 70'e bu yıl Ataşehirliler sanat eğitim kurslarını hınca hınç doldurdu. Gençlerin yanında her yaştan, her kesimden binlerce Ataşehirli, Kış Sanat Eğitimleri'ne kayıt olmak için hafta sonu uzun kuyruklar oluşturdu. 2 dönem devam edecek kurslar, bağlamadan piyanoya, baleden pilatese 16 farklı dalda hayata geçiyor.

Üniversite öğrencisi Alara Filiz Şensoy, eğitimin güzel olduğunu, buraya bir arkadaş tavsiyesiyle geldiğini ve kaydını dramaya yaptırdığını söyledi.

Nilgün Evcil ise kurs programlarını sosyal medyadan takip edip sosyal ve kültürel aktivitelerde daha fazla yer almak için katıldığını belirtti.