Atatürk Havalimanı apronunda Ramazan etkinliği

Toplamda 17 iştiraki ve farklı faaliyet alanlarında verdiği hizmetle 51 binin üzerinde çalışanıyla küresel ölçekte Türkiye’nin en değerli markasını temsil eden THY ve HAVAŞ ortaklığı ile faaliyetlerini sürdüren TGS Yer Hizmetleri A.Ş.’nin iftar programında çalışanlar aynı iftar sofrasında buluştu. İftar yemeğinde THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TGS Yer Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Nurzat Erkal, HAVAŞ Genel Müdürü Kürşad Koçak ve çok sayıda üst düzey yönetici de oruçlarını apron çalışanlarıyla açtı.

“Yeni havalimanımızda da nice başarılara birlikte ulaşacağız”

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, yaptığı konuşmada, “Rahmet, mağfiret ve bereket ayımız Ramazan’ın tüm çalışanlarımız için hayırlara vesile olmasını dilerim. Sizinle burada bir arada olmaktan daima mutluluk duyuyoruz. Çünkü bu birliktelik bizleri zor günlerden bu güzel günlere taşıdı. Türk Hava Yolları’nın bu başarısında sizlerin payı çok büyük. İnşallah yeni evimiz, yeni havalimanımızda da nice başarılara birlikte ulaşacağız. Şimdiden mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı kutlarım” dedi.

Sahur vaktine kadar stres attılar

İftar programı sonrasında çalışanlar, etkinlikler çerçevesinde kurulan alanda; şut çekme, koridor yarışması, rodeo, boks makinesi ve langırt gibi oyunlarda sahur vaktine kadar stres attı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ile Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin de katıldığı oyunlar renkli görüntülere sahne oldu.

“Hedefimiz küresel havacılık pazarının en önemli ar-ge merkezlerinden biri olabilmek”

İftar programı ve etkinlikler sonrasında sahur programı için Türk Hava Yolları Teknik A.Ş çalışanları ile bir araya gelen M. İlker Aycı’ya Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, Türk Hava Yolları Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı Abdulkerim Çay ve Basın Müşaviri Yahya Üstün eşlik etti. Sahur programında söz alan M. İlker Aycı, “Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’de birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bizleri önemli noktalara taşıdı. Şimdiyse tarihi değiştirme zamanı geldi, çattı. Bizim Türk Hava Yolları Teknik A.Ş’deki hedefimiz küresel havacılık pazarının en önemli Ar-Ge merkezlerinden biri olabilmektir. Bugüne kadar 5 yılda 500 mühendis yetiştirmek gibi bir beklentimiz vardı. Şimdi o hedefimizi 5 yılda bin mühendis yetiştirmek olarak yeniliyoruz. Çünkü yerlileşmeye, millileşmeye kendi değerlerimizi üretmeye ve dışa bağımlılığımızı azaltmaya ihtiyacımız var. Ben sizlerde bu enerjiyi görüyorum, sizlere inanıyorum. Bu noktada gerekli tüm destekler ile önünüzü açmaya hazırız. Artık havacılık sanayine damga vuracak işlerin zamanıdır. Bu mübarek gecede sizlerle birlikte hedeflediğimiz güzel gelecek için dua edelim. Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı kutlarım” dedi.