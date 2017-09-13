Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 17:01

Atatürk Havalimanı, Temmuz ayında Avrupa ikincisi oldu

Atatürk Havalimanı, Temmuz ayında yakaladığı yüzde 17,6’lık yolcu artış oranıyla Avrupa’da en yüksek orana ulaşan ikinci havalimanı oldu.

Atatürk Havalimanı, Temmuz ayında Avrupa ikincisi oldu

13 Eylül 2017 17:01


Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanı’nın 2017 yılı Temmuz ayı rakamları yüzleri güldürdü. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı duyuruda Atatürk Havalimanı’nın Temmuz ayında Avrupa havalimanları arasında yolcu artış oranının Moskova Havalimanı’nın ardından en yüksek ikinci havalimanı olduğunu açıkladı.


Airport Council International (ACI) - Uluslararası Havaalanları Konseyi’nin Avrupa verilerine göre, Temmuz ayında Atatürk Havalimanı yüzde 17,6’lık yolcu artışı ile Avrupa’nın ilk üç havalimanı içine girdi. Sevindirici gelişmeyi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sosyal medyadan paylaştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç