Atatürk Havalimanı, Temmuz ayında Avrupa ikincisi oldu

Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanı’nın 2017 yılı Temmuz ayı rakamları yüzleri güldürdü. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı duyuruda Atatürk Havalimanı’nın Temmuz ayında Avrupa havalimanları arasında yolcu artış oranının Moskova Havalimanı’nın ardından en yüksek ikinci havalimanı olduğunu açıkladı.

Airport Council International (ACI) - Uluslararası Havaalanları Konseyi’nin Avrupa verilerine göre, Temmuz ayında Atatürk Havalimanı yüzde 17,6’lık yolcu artışı ile Avrupa’nın ilk üç havalimanı içine girdi. Sevindirici gelişmeyi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sosyal medyadan paylaştı.