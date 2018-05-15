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15 Mayıs 2018 13:26

Atatürk Havalimanı’na oy sandıkları getirildi

İSTANBUL (İHA) 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27.

Atatürk Havalimanı’na oy sandıkları getirildi

15 Mayıs 2018 13:26

Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşların oy verecekleri sandıkları ve seçim malzemeleri Atatürk Havalimanı’na getirildi.


7 Haziran’da tüm sınır kapılarında başlayacak olan oy verme işlemi için hazırlıklar başladı. Oy verme işlemi Dış Hatlar Terminali geliş katı yolcu karşılama uğurlama bölgesi ile gidiş katında yapılacak. Tatil günleri de dahil günde 24 saat oy kullanılabilecek.


Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00’de sona erecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi saat 08.00’de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar saat 17.00’ye kadar devam edecek.Gümrük bölgelerinin bulunduğu 37 ilçede 24 Mayıs Perşembe saat 17.00’ye kadar "geçici gümrük kapıları seçim kurulları" oluşturulacak.Bunun dışında Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı seçmenler için 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulması kararlaştırıldı.




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