Atatürk Havalimanı'nda 10 Kasım töreni

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi. Törende yabancı yolcular da saygı duruşuna eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yılında yurdun dört bir yanında saygıyla anıldı. İsminin verildiği Atatürk Havalimanı'nda da anma töreni düzenlendi. Terminal binası çerisine Türk bayrağı ve Atatürk'ün portresi asıldı.

Saygı duruşu

Dış Hatlar Terminali'nin gidiş katında toplanan çok sayıda havalimanı personeli ve yolcular, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu. Havalimanında bulunan yerli ve yabancı yolcular için Türkçe ve İngilizce anons yapıldı. Pasaport kontrol noktalarındaki polis memurları da bulundukları yerde ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundu. Bu esnada havalimanında bulunan yabancı yolcuların da saygı duruşuna eşlik ettiği, bazılarının ise o anları cep telefonlarına kaydettiği görüldü. Adeta hayatın durduğu Atatürk Havalimanı'nda saygı duruşunun ardından alkış sesleri yükseldi.