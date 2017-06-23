Atatürk Havalimanı’nda bayram yoğunluğu

Firmalar yoğunluğa karşı ek sefer koyarken, liman girişlerinde de yoğun araç trafik meydana geldi

Yarın başlayacak Ramazan Bayramı tatili öncesi İstanbul dışına çıkmak isteyen tatilciler mesai saatinin bitmesiyle birlikte yolla çıkmaya başladı. Hava ulaşımını tercih edenler de akşam saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı’na akın etmeye başladı. Tatilciler iç ve dış hat terminallerinde yoğunluk oluşturdu. Havalimanına gelen yolcular nedeniyle özellikle güvenlik kontrol noktalarında ve bilet bankolarında uzun kuyruklar meydana geldi.

Havayolu şirketlerinden ek seferler

Öte yandan Ramazan Bayramı münasebetiyle artan yolcu talebini karşılamak için harekete geçen havayolu şirketleri de mevcut uçuşlarına toplam 228 ek seferler koydu. Türk Hava Yolları bu kapsamda iç ve dış hatlarda toplam 83 ek sefer düzenledi. Pegasus Hava Yolları 116, Onurair 20, Atlasglobal Hava Yolları ise 9 ek sefer düzenledi.

Yolculara ‘erken gelin’ uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), Basın Müşavirliği de resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak Ramazan Bayramı nedeniyle oluşabilecek yoğunluk için yolcularını uyardı. Ve iç hatlarda en az 2 saat, dış hatlarda da en az 3 saat önce havalimanlarında olmaları istendi.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Havalimanına özel araçlarıyla gelmek isteyen tatilciler de havalimanı girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Havalimanı otoparkında da doluluk oranları yüzde yüzlere ulaştı.

Tatil için şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlardan Mustafa Demirözel, Trabzon’a ailesi ile bayramlaşmaya gittiğini ifade ederek, “3’üncü havalimanında çalışıyoruz. Ailemi görmeye gidiyorum yaklaşık 60 gün oldu” dedi.

Tatil için Diyarbakır’a gitmek için havalimanına gittiğini söyleyen Ruken Şimşekoğlu, "Ailem Diyarbakır’da yaşıyor oraya gidiyorum 10 günlüğüne" şeklinde konuştu.