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18 Ağustos 2018 14:32

Atatürk Havalimanı’nda bayram yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Atatürk Havalimanı’nda başlayan yolcu yoğunluğu sürüyor.

Atatürk Havalimanı’nda bayram yoğunluğu sürüyor

18 Ağustos 2018 14:32

Havayolu şirketleri artan talebi karşılamak için ek seferler düzenlerken, kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.


9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin dün mesai bitimiyle birlikte başlamasının ardından Atatürk Havalimanı’nda akşam saatlerinden itibaren başlayan yolcu yoğunluğu, tatilin birinci gününde de devam etti. Tatilini İstanbul dışında geçirmek için hava ulaşımını tercih eden binlerce yolcu, sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı’nın İç ve Dış Hatlar Terminalleri’nde yoğunluğa neden oldu.



Kontuar ve pasaport kontrol noktalarında yoğunluk


Terminallerin girişindeki güvenlik kontrol noktalarından itibaren başlayan yoğunluk, biletleme işlemlerinin gerçekleştirildiği check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında da devam etti. Gün içerisinde uçuşların yoğun olduğu dakikalarda aşırı talep nedeniyle zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, havalimanında görevli personeller de tüm işlem noktalarını açık tutarak bekleme sürelerini en aza indirmeye çalıştı.



6 binin üzerinde seferle bir milyon yolcu taşıyacak


Kurban Bayramı dolayısıyla artan uçuş talebini karşılamak isteyen havayolu şirketleri de başta yurtiçi ve yurtdışındaki tatil destinasyonları olmak üzere çok sayıda destinasyona ek seferler düzenlemişti. Bu kapsamda bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları da bayram için toplam 164 ek sefer koymuştu. THY, arefe gününe kadar gerçekleştireceği toplam 6 bin 95 sefer ile yurtiçi ve yurtdışında bir milyon yolcu taşıyacak.


Atatürk Havalimanı’nda yaşanan yoğunluğun akşam saatlerinde ve Pazar günü de devam etmesi bekleniyor.




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