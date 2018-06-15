Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden hareket ederek Atatürk Havalimanı’na gelen Güney Afrika uyruklu C.W isimli şahıstan şüphelenen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı durdurdu. İlk önce şüphelinin pasaportunu kontrol eden ekipler, vücudunda uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine şahsı hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan incelemede şahsın midesinde içerisinde kokain maddesi bulunan dara ağırlığı bin 100 gram gram gelen 89 adet kapsül tespit edildi.Kapsüller şahsın vücudundan çıkartılırken, C.W çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.