Sindirim sistemindeki kokain kapsülleri, çekilen MR’da ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Kasım’da Belçika’nın başkenti Brüksel’den uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, Atatürk Havalimanı’nda risk analizi yöntemiyle yaptığı çalışmalarda Gana uyruklu R.A.’yı havalimanında gözaltına aldı. Uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen R.A.’nin valizinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, şüpheliyi hastaneye götürdü. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen Ganalı R.A.’nın midesinde kokain maddesi olduğu değerlendirilen 95 kapsül ortaya çıktı. Uyuşturucu polisi tarafından emniyetteki sorgulanması tamamlanan Ganalı kurye, 26 Kasım Pazar günü adliyeye sevk edildi.

Şüpheli R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.