Atatürk Havalimanı'nda gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Atatürk Havalimanı'nda DHMİ itfaiye ekipleri tarafından yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Oluşabilecek bir uçak yangınına karşı nasıl müdahale edileceği ile ilgili tatbikat sırasında yanan yerin üzerinden geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Öte yandan dumanı gören vatandaşlar da itfaiyeyi ihbar yağmuruna tuttu.

Atatürk Havalimanı çevresinden bugün geçen vatandaşların dumanların yükselmesiyle itfaiyeyi ihbar yağmuruna tuttu. Ama gerçek daha sonra ortaya çıktı. Atatürk Havalimanı'nda olası bir uçak yangınında nasıl hareket edilmesi gerektiği ile ilgili çalışmalar çerçevesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) tarafından bugün bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta kontrollü çıkarılan yangın sonrası itfaiyeler müdahale ederken, ambulanslar da hazır bulundu. Bu sırada yoğun duman yükselirken, uçakların da tatbikatın alanının üzerinden geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.