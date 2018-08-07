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07 Ağustos 2018 14:33

Atatürk Havalimanı’nda gergedan boynuzu yakalandı

İstanbul Atatürk Havalimanı gümrük muhafaza ekipleri, Afrika’dan gelen bir yolcunun bagajından 9 adet gergedan boynuzu yakaladı.

Atatürk Havalimanı’nda gergedan boynuzu yakalandı

07 Ağustos 2018 14:33

Nesli tükenmekte olan gergedanların kaçak şekilde avlanmasıyla elde edildiği değerlendirilen boynuzların yaklaşık bir milyon 300 bin TL değerinde olduğu belirtildi.


Atatürk Havalimanı’na gergedan boynuzu kaçakçılığı gümrük ekiplerine takıldı. Güney Afrika’dan İstanbul’a gelen bir yolcunun bagajından şüphelenen gümrük ekipleri, takibe başladı. Ancak yakalanacağını anlayan yolcu, bagajını almayarak havalimanından ayrıldı. Bunun üzerine şüpheli bagajı x-ray cihazına koyan ekipler, gördükleri karşısında şok oldu. Bagaj içerisinde yapılan incelemede 9 adet gergedan boynuzu ele geçirildi. Yakalanan gergedan boynuzlarının piyasa değerinin bir milyon 300 bin TL olduğu öğrenildi.


Nesli tükenme tehlikesi altında olan gergedanlar, özellikle boynuzları Asya’nın bazı bölgelerinde yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. 2008’den bu yana, binden fazlası Güney Afrika’da olmak üzere 6 binden fazla nesli tükenme tehlikesi altında olan Afrika gergedanı kaçakçılar tarafından boynuzları için öldürülüyor. Uzakdoğu’da gergedan boynuzunun kilosu altın fiyatından da yüksek. Gergedan boynuzu Uzak Doğu tedavi yöntemlerinde önemli bir yer tutarken dekorasyon amaçlı olarak da alıcı buluyor. Gergedan boynuzları kilosu 60 bin dolardan satılıyor.




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