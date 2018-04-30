Atatürk Havalimanı’nda hırsıza suçüstü

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı’na hırsızlık yapmak için gelen Yılmaz S., polisin dikkatini çekti. Yılmaz S.’yi takibe alan polis ekipleri, kameralarla da şüpheliyi izlemeye başladı. Hırsızlık zanlısı ise izlendiğinden habersiz şekilde gözünü kestirdiği bir kadın yolcuya yanaştı. Bir anlık dalgınlıktan faydalanan zanlı, kadın yolcu Fatiha B.’nin cüzdanını çalarak uzaklaştı. Bir tuvalete girerek gizlenmeye çalışan zanlı, Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Yılmaz S. suçunu itiraf ederken, cüzdanı çalınan Fatiha B. zanlıdan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Yılmaz S., ifadesi alındıktan sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.