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09 Ağustos 2018 19:44

Atatürk Havalimanı’nda iki uçak çarpıştı

Atatürk Havalimanı’nda kalkış için pist başına ilerleyen Royal Air Moroc Havayolu’na ait yolcu uçağı, körükte bulunan Türk Hava Yolları (THY) uçağına çarptı.

Atatürk Havalimanı’nda iki uçak çarpıştı

09 Ağustos 2018 19:44

Çarpmanın ardından iki uçakta da maddi hasar oluştu.


Atatürk Havalimanı’nda yolcu alımını tamamladıktan sonra kalkış yapmak için piste doğru ilerleyen Air Maroc’a havayollarının İstanbul-Kazablanka seferini yapan uçağı hatalı taksi sonucu kaza yaptı. Hatalı taksi yapan Air Maroc uçağı, bu sırada uçağın sağ kuyruğu yolcu alımına hazırlanan ve 218 nolu körükte bulanan Türk Hava Yollarına (THY) TC-JJZ kuyruk tescilli Boeing 777 tipi, İstanbul-Atina seferini yapmaya hazırlanan uçağının kuyruk kısmına çarptı. Kaza sonucu iki uçakta da maddi hasar meydana gelirken, olay yerinde itfaiye ekipleri önlem aldı. Kaza sonrası sağ kuyruğunda hasar meydana gelen THY uçağının seferden çekileceği, yolcuların başka bir uçakla Atina’ya gönderileceği öğrenildi




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