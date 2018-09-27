Atatürk Havalimanı'nda intihar girişimi

Atatürk Havalimanı'nda Kırgızistan uyruklu olduğu öğrenilen bir yolcu, Dış Hatlar Terminali'nin ikinci katından kendini aşağı bırakarak intihar girişiminde bulundu.

Olay Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde meydana geldi. İddiaya göre terminalin gidiş katına gelen Kırgızistan uyruklu erkek yolcu, alandaki merdiven korkuluklarına çıktı. Bu sırada bulunan başka bir yolcu, aşağı atlamak isteyen yolcuyu ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmalarına olumlu yanıt vermeyen Kırgız yolcu, kendisini merdiven boşluğuna bıraktı. İntihar girişiminde bulunan yolcu iki kat aşağıdaki beton zemine çakıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri intihar girişiminde bulunan Kırgız yolcuya ilk müdahaleyi yaptı.

İntihar girişiminde bulunan Kırgız yolcu daha sonra ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.