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20 Temmuz 2018 12:01

Atatürk Havalimanı’nda kaçak kürk operasyonu

Atatürk Havalimanı’nda yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 40 tane tilki kürkü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu yakalandı.

Atatürk Havalimanı’nda kaçak kürk operasyonu

20 Temmuz 2018 12:01


Alınan bilgiye göre, Çin’den tarifeli uçakla Rusya’nın başkenti Moskovo’dan aktarmalı olarak İstanbul’a gelen Çinli yolcu F.T Atatürk Havalimanı’na geldi. Pasaport kontrolünden geçen F.T, uçağın kargo bölümüne teslim ettiği valizini gümrüklü alandan almayarak, havalimanından ayrıldı. Atatürk Havalimanı’ndan ayrılan F.T, havayolu şirketine valizinin çıkmadığını ve bulununca adresine teslim edilmesini istedi.


Ekipler, alınmayan bagajları X-Ray cihazıyla kontrol ettiği sırada valizin içinde Türkiye’ye girişi yasak olan tilki kürkleri olduğunu tespit etti. Valizde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan 40 tane tilki kürkü tespit edildi. Daha sonra havalimanındaki valizinin kaybolduğunu beyan eden Çinli yolcu F.T valizini teslim almak için özel yer hizmeti şirketine ait depoya geldi.


Bu sırada şüpheliyi takip eden gümrük muhafaza ekipleri F.T’yi gözaltına alarak kürklere el koydu.


Gözaltına alınan F.T, ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevk edildi.




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