Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 10:26

Atatürk Havalimanı’nda kaçak sigara operasyonu

İstanbul Atatürk Havalimanı gümrük ekiplerinin düzenlediği operasyonda Türkiye’ye kaça olarak sokulmak istenen 1000 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı’nda kaçak sigara operasyonu

22 Mayıs 2018 10:26

Piyasa değeri yaklaşık 100 bin tl olduğu belirtilen sigaralara el konuldu.


Irak’ın Erbil kentinden Atatürk Havalimanı’na gelen bir grup yolcudan şüphelenen gümrük ekipleri, yolcuları izlemeye aldı. Şüpheli hareketler yapan yolcuların , beraberindeki 12 adet valizi x-ray kontrolüne soktu. Yapılan kontrollerde valizlerin içinde piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 1000 karton (10 bin paket) sigara olduğu belirlendi. Türkiye’ye kaçak olarak sokulmak istenen sigaraların sahibi Irak vatandaşı Adbulkadir A. İle birlikte 3’ü kadın toplam 6 kişi, işlemlerinin yapılması için Adliyeye sevk etti.


Sigaraların sahibi olan Adbulkadir A.’nın diğer yolcuları kurye olarak kullandığı ve her birine belli bir miktar sigara vererek gümrük görevlilerini atlatmaya çalıştığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç