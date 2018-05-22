Atatürk Havalimanı’nda kaçak sigara operasyonu

Piyasa değeri yaklaşık 100 bin tl olduğu belirtilen sigaralara el konuldu.

Irak’ın Erbil kentinden Atatürk Havalimanı’na gelen bir grup yolcudan şüphelenen gümrük ekipleri, yolcuları izlemeye aldı. Şüpheli hareketler yapan yolcuların , beraberindeki 12 adet valizi x-ray kontrolüne soktu. Yapılan kontrollerde valizlerin içinde piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 1000 karton (10 bin paket) sigara olduğu belirlendi. Türkiye’ye kaçak olarak sokulmak istenen sigaraların sahibi Irak vatandaşı Adbulkadir A. İle birlikte 3’ü kadın toplam 6 kişi, işlemlerinin yapılması için Adliyeye sevk etti.

Sigaraların sahibi olan Adbulkadir A.’nın diğer yolcuları kurye olarak kullandığı ve her birine belli bir miktar sigara vererek gümrük görevlilerini atlatmaya çalıştığı öğrenildi.