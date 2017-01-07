Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 02:08

Atatürk Havalimanı’nda kar yağışı nedeniyle çok sayıda vatandaş mahsur kaldı

Atatürk Havalimanı’nda kar yağışı nedeniyle çok sayıda vatandaş mahsur kaldı

07 Ocak 2017 02:08

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş Kazakistan’a gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı’nda, yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerin iptal olması sonucu elinde valiziyle havalimanında saatlerce mahsur kaldı.
Olumsuz hava şarları nedeniyle Atatürk Havalimanında yüzlerce sefer iptal edildi. Sefer iptalleri ve gecikmeler nedeniyle binlerce yolcu havalimanında kaldı. Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş da hava muhalefeti nedeniyle havalimanında mağdur olanlar arasındaydı.
Ünlü sanatçının uçağı da iptal oldu
Kazakistan’ın Almatı şehrine gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen ünlü sanatçı, elinde valiziyle havalimanında saatlerce mahsur kaldı. Kar fırtınası nedeniyle uçuşların sekteye uğraması sonucu Kazakistan’a uçamadığını belirten Bülent Serttaş “Yoğun hava şartlarından dolayı, hem de yukarısı çok kalabalıktı. İnsanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Biz de geldik ve uçağımız önce rötar verdi. En sonunda iptal diye anons geldi. Biz de artık geri çıkıyoruz. Şimdi bagajları almaya çalışacağım. Eve gidebilirsem gideceğim yada otelde kalacağım” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
-2
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç