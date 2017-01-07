Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 10:05

Atatürk Havalimanında karla mücadele devam ediyor

Atatürk Havalimanında karla mücadele devam ediyor

07 Ocak 2017 10:05

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanında gece boyunca seferlerde aksamalar yaşandı. Karla mücadele ekiplerinin yoğun mesaisi sonucu sabah saatlerinde pistler hava trafiğine açıldı.
İstanbul’da etkili olan kar fırtınası nedeniyle yüzlerce seferi iptal olan Atatürk Havalimanında karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini arttıran yağış nedeniyle karla dolan pisti ve aprondaki önemli noktaları temizlemeye çalışan DHMİ ekipleri, akşam başladıkları kar mesaisini gün ağardıktan sonra da sürdürüyor.

THY yaklaşık 500 seferini iptal etti
Kar küreme araçları, pistlerin iniş ve kalkışlara açık tutulabilmesi için çalışmalara aralıksız devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren olumsuz hava koşulları nedeniyle sık sık duran hava trafiği nedeniyle Türk Hava Yolları’nın toplamda iptal ettiği sefer sayısı yaklaşık 500’e ulaştı. Başka hava meydanlarına yönlendirilen uçak sayısının ise yaklaşık 70’e ulaştığı öğrenildi.

Pistler iniş ve kalkışlara açık
Edinilen bilgiye göre, gece arlıklarla kapanan pistlerin karla mücadele çalışmaları sonucunda sabah saatleri itibariyle iniş ve kalkışlara açık olduğu öğrenildi. Tarifelerde yaşanan aksamalar ve iptaller nedeniyle uçaklar henüz iniş ve kalkış yapmaya başlamadı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
-2
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç