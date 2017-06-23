Atatürk Havalimanı’nda kaybolan akrabasını bir gün sonra buldu

Polise başvuran kardeşleri Aslan’ı her yerde ararken kayıp Aslan bir gün sonra Şirinevler’de bulunarak ailesine teslim edildi.

Stuttgart’da yaşayan alzheimer hastası olan İsmail Aslan kızı ve torunu ile dün geldiği Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde kayboldu. Girdiği tuvaletten sonra kayıplara karışan Aslan’ın kardeşleri her yerde ağabeylerini arıyordu. Aslan ailesi babalarının kaybolması üzerine Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne başvurdu. Burada yapılan kamera incelemelerine göre İsmail Aslan son olarak metro katında metroya doğru yürürken görüldüğü tespit edildi. Ağabeyi İsmail Aslan´ı kardeşi Arif Aslan da havalimanı da dahil her yerde aramaya başladı.Aslan ailesine müjdeli haber ise Şirinevler polis merkezinden geldi .Şirinevlerde sokakta yatan bir kişiyi gören polis,şahsı karakola götürürek araştırmaya başladı.Yapılan araştırmalar sonucu sokaktan yatan kişinin kimliğinin İsmail Aslan olduğu ortaya çıkınca ailesi bulanarak teslim edildi.