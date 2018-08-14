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14 Ağustos 2018 13:45

Atatürk Havalimanı’nda kedi operasyonu

Atatürk Havalimanı’nda polislerin kullandığı minibüsün motor kapağına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Atatürk Havalimanı’nda kedi operasyonu

14 Ağustos 2018 13:45


Atatürk Havalimanı Dış Hatlar geliş katında bulunan polis aracının motor kapağına kedi girdi. Aracın başına gelen görevli polisler kediyi çıkaramayınca, itfaiyeye haber verdi. Atatürk Havalimanı’na gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için büyük çaba harcadı. Cep telefonundan kedi sesi açarak kediyi kurtarmaya çalışan ekipler, bunda da başarılı olamadı. Son çare kedinin bulunduğu bölgeye hava ve su sıkan ekipler bir türlü hayvanı çıkartamadı. Çalışmaların sonunda araç, açık otoparka çekildi. Ekipler kedinin kendiliğinden araçtan çıkmasını bekliyor.




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