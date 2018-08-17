Atatürk Havalimanı’nda Kurban Bayramı yoğunluğu

Yurtiçi, yurtdışı ve tatil noktalarına gitmek isteyen yolcular, kontuar ve pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin mesai bitiminin ardından başlamasıyla birlikte, tatilini yurtdışı ve yurtiçindeki tatil noktalarında geçirmek isteyen binlerce yolcu, Atatürk Havalimanı’na akın etti. Yolcuların bayram talebiyle havalimanının İç ve Dış Hat Terminallerinin gidiş bölümlerinde yoğunluk oluştu.

Kontuarlarda uzun kuyruklar oluştu

Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkmak için hava ulaşımını tercih eden yolcular kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Görevli personeller ise tüm işlem noktalarını açık tutarak yolcu işlemlerini hızlandırmak için yoğun çaba harcadı. Bayram yoğunluğu nedeniyle havayolu şirketleri de yolcuları geç kalmamaları noktasında uyararak uçuş saatinden en az 3 saat kala havalimanlarında olunması tavsiyesinde bulundu.

Kurban Bayramı tatilini Arnavutluk’un başkenti Tiran’da geçireceğini belirten Serdar Koç, “Ticaret ve gezi amaçlı gidiyoruz. Bayram tatilini böyle değerlendirelim istedik. Bir hafta tatil yapacağız. Tiran’a gideceğiz. Orada bizi karşılayacak olan müşterilerimiz var. Tatilimizi yapacağız denizimize gireceğiz” dedi.

Bir başka yolcu Selim Ateş, "Bayram tatili oldukça uzun 9 gün. Hem tatil amaçlı, hem de orada olan müşterilerimizi ziyaret edeceğiz. Uzun bir süre. Bunu değerlendirmek istedik" diye konuştu.

Tatil için Almanya’dan gelip Bodrum’a gittiğini ifade eden Kübra Yılmaz ise, "Almanya’dan gelip Bodrum’a gidiyorum tatil amacıyla. Almanya’dan tatil aldım. Onu da bayrama denk getirdim" dedi.

Kurban Bayramı münasebetiyle memleketi Şanlıurfa’ya gittiğini belirten Akın Yılmaztekin de “Bayram nedeniyle memlekete gideceğiz. Ailemizle vakit geçireceğiz. 9 gün tatil olduğundan dolayı gidiyoruz. 2-3 gün olsaydı gitmezdik” ifadelerini kullandı.

Mesainin bitimiyle başlayan Kurban Bayramı yoğunluğunun hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.