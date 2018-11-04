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Atatürk Havalimanı'nda personel sevisi kaza yaptı: 9 yaralı

Atatürk Havalimanı apronunda personel servisi ile uçaklara bagaj taşıyan traktör çarpıştı.

Kazada servis aracı yan yatarken, 9 personel yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, saat 13.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'nda temizlik personelini taşıyan araç ile yolcu bagajlarını taşıyan traktör çarpıştı. Kazada servis aracı yan yatarken, 9 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık görevlileri yaralı personellere ilk müdahaleyi apronda yaptı. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılırken, kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yaralılardan traktörü süren şoförün ayağının kırıldığı öğrenildi.


Kazada yaralanan Musa Erden, “Anlayamadım bir anda kendimi yerde buldum. Arka koltukta oturuyorduk. Camdan çıktık” dedi.

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