Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 18:26

Atatürk Havalimanı’nda şüpheli çanta ve motosiklet alarmı

Atatürk Havalimanı’nda şüpheli bir çanta ve sahibi belirlenemeyen motosiklet paniğe deden oldu.

Atatürk Havalimanı’nda şüpheli çanta ve motosiklet alarmı

07 Temmuz 2017 18:26

Çantada şüpheli bir duruma rastlanmazken motosiklet sahibinin olay yerine gelmesiyle durum normale döndü.


Atatürk Havalimanı’nda sahipsiz bir şüpheli bir çanta ve başka bir noktada bırakılan motosiklet, havalimanındaki güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Saat 17:00 sırlarında Dış Hatlar Terminali geliş katında yerde duran sahipsiz bir sırt çantasının bulunması üzerine polis vatandaşları uzaklaştırarak çevrede güvenlik önlemi aldı.


Olumsuz bir duruma rastlanmadı


Bölgeye güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların ve araç trafiğinin geçişine izin verilmedi. Bu arada bazı vatandaşların cep telefonlarıyla olay anını görüntülediği görüldü. Olay yerine gelen bomba imha uzmanının yaptığı incelemede şüpheli bir bulguya rastlanmadı. Daha sonra şeritler kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.


Sahipsiz motosiklet, polisi harekete geçirdi


Herkesin rahat nefes aldığı o dakikalarda bir başka şüpheli durumla daha karşılaşıldı. Bu kez olayın yaşandığı yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde yolcuların yoğun olarak bulunduğu kaldırımda sahipsiz bir motosikletin olduğu bilgisi geldi. Polis ekipleri bu kez bu bölgede önlem aldı. Ancak kısa bir süre sonra durumdan haberi olmayan motosiklet sahibi geldi. Durum karşısında şaşkın olduğu gözlenen motosikletin sahibi “Paketim geldi, arkadaşım geldi de ondan aldım” dedi. Olayın anlaşılması üzerine polis ekipleri motosiklet sürücüsüne yanlış park nedeniyle ceza yazdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:45
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!