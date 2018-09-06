Atatürk Havalimanı’nda uçuşlara şiddetli yağış engeli

Yağışın etkisiyle iniş ve kalkışlarda gecikmeler yaşanırken, bazı uçaklar pisti pas geçti.

Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda İstanbul’da öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur, Atatürk Havalimanı’ndaki uçuş trafiğini olumsuz etkiledi. Havalimanına iniş yapmak üzere alçalan çok sayıda uçak kötü hava koşullarının beraberinde getirdiği gecikmeler nedeniyle İstanbul hava sahasında zaman zaman yoğunluk oluşturdu. CB olarak adlandırılan elektrik yüklü yağmur bulutlarının İstanbul hava sahasını kaplamasıyla birlikte gelen şiddetli yağmur, Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan uçakları da etkiledi. Yağmurun şiddetli olduğu dakikalarda uçuşlarda kısa süreli gecikmeler yaşandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçaklar da pisti pas geçmek zorunda kaldı. İlk denemelerinde iniş gerçekleştiremeyen uçaklar, yeniden iniş sırasına girerek ikinci denemesinde sorunsuz iniş gerçekleştirdi. Öte yandan şiddetli yağış, apronda çalışan görevlilere de zor anlar yaşattı. Uçaklara yükleme yapan apron görevlilerinin yağmurluklarını giyerek önlem almaya çalıştığı görüldü.