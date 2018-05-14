Atatürk Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu kuryesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Mayıs tarihinde Brezilya’nın Sao Paulo kentinden hava yolu ile Atatürk Havalimanı’na gelen Arnavutluk uyruklu N.K.’yi (48) yakın takibe aldı.

Havalimanında üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan şüphelinin bavulunu kontrol eden polis, bavul sapına ve astarına gizlenmiş 9 kilo 709 gram kokaini ortaya çıkardı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 Mayısta adliyeye sevk edilen N.K. adlı uyuşturucu kuryesi tutuklanarak cezaevine konuldu.