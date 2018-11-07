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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Atatürk Havalimanı’nda Brezilya’dan gelen Ukrayna uyruklu bir kadın yolcunun bavulunda 2 kilo 50 gram kokain ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'dan gelen Ukrayna uyruklu bir kadın yolcunun bavulunda 2 kilo 50 gram kokain ele geçirildi.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince Atatürk Havalimanında düzenlenen ortak operasyonda, uyuşturucu kuryesi olduğu saptanan bir kadın yolcu gözaltına alındı. Brezilya'nın Sao Paulo kentinden Türkiye'ye havayoluyla uyuşturucu madde sokulacağı bilgisini alan ekipler, 31 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda şüpheli kişileri incelemeye aldı.


Narkotik polisi ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Sao Paulo'dan İstanbul'a gelen Y.B. adlı Ukraynalı kadın yolcuyu risk analiz odasında inceleyerek valizinde arama yaptı. Yapılan aramada kıyafetler arasına gizlenmiş 2 kilo 50 gram kokain maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında Y.B. gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin ardından da 1 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Ukraynalı uyuşturucu kuryesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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